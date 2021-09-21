相約薛家燕茶敘 余慕蓮死過翻生覺感恩：想玩多幾年先... (13:37)

余慕蓮（魚毛）去年底因肺纖維化入院，驗出患血液炎，住院半年後，今年4月出院回家休養。今年7月魚毛84歲生日時，跟老友吳麗珠﹑李琳琳和龐愛蘭等飯敘慶祝。適逢中秋佳節，魚毛相約好友薛家燕﹑安德尊（大王）等飲茶。

《東張西望》播出魚毛和家燕姐及大王茶敘過節片段，家燕姐關心魚毛，魚毛則說：「我依家好彩喇，唔使坐輪椅，我剩係用呢個嘢（助行架）。」

家燕姐讚魚毛有生命力，魚毛再說：「我想玩多幾年先，我好感恩，啲人話我之前入ICU，10個入去9個都唔出得嚟，我肺纖（維化）嘛，依家幾個月要打一次標靶藥，一次幾千元。」

當大王現身跟魚毛姐見面時，戴了口罩的大王即表示要跟魚毛「惜啖先」，同場還有耳鼻喉專科醫生林建業，魚毛說：「佢（林醫生）好關心我，成日問候我，有時WhatsApp問候我，我又WhatsApp多謝佢。」林醫生讚魚毛為人親切，大家亦有緣分而變成老友。

訪問期間，魚毛胃口大增，大啖食乳鴿，不過期間她吃得稍急，突然咳了幾聲。魚毛表示能再吃東西感覺很正：「之前睇住人食嘢流口水，自己冇得食，樣樣唔食得，嗰時喺醫院，食嘅嘢要剪碎，飲水要加凝固劑，驚我濁親。」在旁的家燕姐說：「佢係根本食唔到嘢，佢係想喊，因為疫情，啲人又唔可以睇佢，後來可以慢慢食番嘢，可以吞嘢，佢自己練習，佢好肯去練，好積極人生，好樂觀。」

魚毛接着說：「我想做番正常嘅人﹗之前死過翻生，講唔到嘢，食唔到嘢，包尿片，瞓覺瞓到我背脊又爛，屁股又生瘡，幾辛苦，我以為會死，但死過翻生。」魚毛表示在家中不用助行架，她說：「希望連呢個架都不需用。」然後她示範不用助行架，見她行得都尚算幾好，而不少茶客亦上前慰問她，畫面溫暖﹗

（即時娛樂）