「Apple姐」劉麗萍5年冇見囝囝 麥德羅被冷落但冇呷醋 (15:05)

劉麗萍（Apple姐）和兒子西川健智、男友麥德羅，昨晚（20日）舉行《中秋人月兩團圓Online Show》，當西川健智自彈自唱《真的愛你》送給身邊媽媽和天下母親時，Apple姐望實兒子冧笑，冷落麥德羅。受訪時，Apple姐承認此刻眼中只有兒子，她說：「有仔就不記得這個麥德羅。」麥德羅不但沒吃醋，還體諒Apple姐已有5年沒見兒子的思念。

西川健智剛從日本返港1個月，問他是否專程返港和母親度中秋？他指自己在日本讀了2年音樂課程，之後在日本出道，有自己樂隊，出了4張唱片、拍過MV，又在當地舉行過巡唱，但他在香港長大，想嘗試在香港發展，做創作歌手。問他會否參加香港歌唱比賽增加知名度？他說：「有機會都想參加，可以汲取經驗。」兒子決定留港發展，Apple姐當然贊成，她說:「疫情令他在日本表演少了，音樂無分界限，我鼓勵他返港試下。我當然希望子女陪伴在側 ，因為世事無常，最重要一家人齊整。」她透露無意簽兒子做他的經理人，並笑說：「我已經簽了他的出世紙。」

首次和西川健智夾band的麥德羅，大讚對方唱歌好，他說：「好過我，但跳舞就我叻過他。」西川健智承認自己不擅跳舞，並自嘲跳舞像個傻仔。

（即時娛樂）