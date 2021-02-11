Dear Jane演唱會｜Tim唱《銀河修理員》勁感觸 Howie險中「頭獎」 (16:10)

樂隊Dear Jane為慶祝成軍15周年，舉行5場紅館演唱會，昨晚（20日）舉行首場演出。主音黃天翱（Tim）的太太楊洛婷自備「老公」燈牌到場支持，曹敏莉、鄭融、陳煒與男友等捧場。

Dear Jane穿上Rock爆黑色服飾登場，唱出兩首快歌炒熱氣氛，隨後他們唱出《不許你注定一人》和《到此為止》等歌曲，全場舉起手機燈大合唱。Tim向觀眾派心，並說：「是震撼的！多謝大家買飛來看我們演唱會。」今次是Dear Jane首次挑戰4面台，Tim笑言成員間輸賭，若站錯位置每次罰20元，結他手Howie取笑對方開騷15分鐘已行錯，要罰20元。

演唱會第2部分，4子坐在旋轉舞台，一邊傾偈一邊唱歌。向來甚少說話的鼓手Nice表示很開心再開騷，雖然他們一直努力做音樂，但無得出騷，聽不到大家的聲音，感覺很虛無，好像未完成一樣，這兩年無騷開感到不習慣和困難，是大家給予力量讓他們繼續玩下去。

4子又分享創作歌曲的歷程，Howie笑指平時見Tim與太太恩愛，啟發到他創作歌曲，大屏幕影住楊洛婷，Nice笑言不包括失戀歌，Howie接着爆料：「失戀歌我們3個分，求婚不成功就Jackal（低音結他手）啦。」談到歌曲《草戒指》 ，Howie笑稱此曲初時是作給Tim求婚用，但對方未唱已求婚成功，故決定將歌曲給Jackal去徵婚，更稱之為「脫單神曲」。

演出期間，有兩名男粉絲疑似太興奮，跨越圍欄衝上台，想跟Tim合照，遭工作人員制止，其中一名粉絲已碰到Tim的膊頭，令正在彈結他的Tim也表現愕然，不過Tim沒受影響，更故作神秘說：「這首歌唱給我一生人最愛的女人，我會惜她！」接着唱出《Let It Go》冧女兒Tanya。

其後4子升至半空演唱，但在準備時，Howie和Nice險被從舞台頂降下來的吊台撞到中「頭獎」，幸最後沒事，Tim幽默說：「差點未開始就結束。」去到尾聲，Tim有感而發，他說最感動是Dear Jane的歌陪着大家的故事、成長和過每一日，他說：「這些無得強求，多謝大家給我們融入你們的生命裏！」

Encore部分，Dear Jane回想10年前首個售票騷，該場地可容納600人，到最後求朋友幫手都只賣出270張門票，再加30位同事撐場才佔場地一半，難以想像現在可坐爆紅館，感謝粉絲帶他們來到這裏，他說：「希望你們不要放棄我們，我們就是一家人！」Tim亦感性說：「我們要繼續做一個更好的人，真愛是任何形狀的，我們繼續互相安慰、互相修補。」最後唱出《銀河修理員》為演唱會畫上句號。

（即時娛樂）