樂隊Dear Jane昨晚在紅館舉行首場演唱會,主音黃天翱(Tim)的老婆楊洛婷帶同「老公」燈牌捧場。楊洛婷在社交網貼相,並配上《草戒指》歌詞放閃:「老公 I will always choose you no matter what!」

當Dear Jane完成首場演唱會後,楊洛婷到後台「訪問」老公:「完騷啦老公,有咩感覺同我講?」Tim說:「老婆,我真係精力旺盛呀!」楊洛婷問他:「邊度呀?」再將電話鏡頭影Tim下身,Tim接着說:「今(昨)晚你準備好喇?」楊洛婷笑說:「我唔想生第3個。」

相關新聞:Dear Jane演唱會|Tim唱《銀河修理員》勁感觸 Howie險中「頭獎」

(即時娛樂)