《戀講嘢》郭奕芯爆前男友性癖好 193籲男士買禮物勿刻名 (19:28)

由ERROR成員郭嘉駿（193）、鄭伊琪（浩南）、譚凱倫（Helen）和郭奕芯（Ashina）擔任主持的ViuTV節目《晚吹─戀講嘢》，今晚（21日）播出的一集邀請到嘉賓阿Mi，分享曾經跟大話男拍拖經驗。當中談及情侶間癖好，Helen透露：「如果我好鍾意嗰個男人，我會忍唔住係咁咬佢，好肉緊，周身咬。」

浩南表示自己有朋友喜歡在發生性行為時互相掌摑。一向敢言的Ashina就稱自己有同樣經歷，大爆前男友性癖好，「試過有個男朋友，大家發生緊行為嘅時候，佢突然兜巴打過嚟，跟住嗰下我覺得有少少唔尊重，但係大家進行緊嗰件事，好難突然之間停止成件事，佢見到我冇反應，跟住佢問我正唔正，我真係呆咗，後來我同自己講既然都發生緊，咁我不如嘗試去enjoy呢件事。後來我覺得，以前無論邊個打我都好，第一個反應都係唔鍾意㗎啦，但當時因為佢係我男朋友，我嘗試接受呢樣嘢，我發現原來係好痛嘅過程裏邊，係會有少少爽」。

女嘉賓阿Mi帶來大話前男友送的飾物交給主持們，表示將這段感情放下。193笑說：「我都試過喺潮特買首飾送畀女仔，刻咗名，落唔到畀下一手，所以建議各位男士送禮物唔好刻名。」

（即時娛樂）