做韓劇《魷魚遊戲》男一？ 譚俊彥被指撞樣李政宰：真係幾似 (21:21)

由《與神同行》男星李政宰主演的新劇《魷魚遊戲》於影視串流平台Netflix上架數天，不但登上香港Netflix點播排行榜的冠軍位置，更成為首套能夠打入全球排行榜第2位的韓劇。《魷魚遊戲》靈感源自韓國民間遊戲，故事講述456人獲邀參加一場神秘比賽，勝出者可以獲得456億韓圜（約3億港元）巨額獎金，至於失敗者則落得慘死下場，被形容為韓版《大逃殺》；劇集開播不久，立即成為網上熱議，除大讚劇情刺激過癮、演員演技出色，另一個惹來香港劇迷討論的，是指48歲的李政宰跟41歲的香港藝人譚俊彥撞樣。不少香港劇迷覺得譚俊彥在劇集《失憶24小時》的髮型，跟李政宰於《魷魚遊戲》髮型非常相似，連社交平台See See TVB也玩埋一份，甫出由譚俊彥、李政宰及童星譚真一多張照片砌成的圖片，並搞笑寫道：「肥仔有次去韓國旅行見到譚俊彥先生，不過條友好寸，叫佢譚生都唔睬人。」不少網民留言表示「唔怪之得我睇時咁有親切感」、「yes，一睇《魷魚遊戲》見到頹版李政宰…好熟口臉」、「之前與神同行已經覺得好似，睇埋魷魚遊戲仲似」等。

對於被指跟韓國影帝李政宰撞樣，譚俊彥接受《明報》訪問時表示：「其實我留意咗呢個演員好耐，我真心欣賞佢啲戲。係真係幾似，有幾部戲嘅造型都似，感覺上喺戲入面嘅造型會比較似過真人。我同啲朋友講笑，好彩依家飛唔到韓國，如果唔係話我去韓國搵同一個醫生呀！」

（即時娛樂）