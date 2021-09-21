「潛水」3個月 陳鍵鋒被冒名行騙「現身」澄清  (22:25)

43歲前無綫藝人陳鍵鋒，2010年到內地發展，更攀上一線小生位置；不過，他近年受腦血管遺傳病影響，暫停幕前演出，擁有潛水教練牌的他趁空餘時間教潛水。本年6月有一名中年男子在西貢跟教練一對一學潛水，疑遇溺昏迷被途人發現報警，送院後不治，有網民事後指該名潛水教練疑是陳鍵鋒；當時陳鍵鋒對於事件未有回覆傳媒查詢，他的經理人接受傳媒查詢時表示無可奉告。

事隔差不多逾3個月，陳鍵鋒終於「浮面」，久未更新社交平台的他「現身」呼籲網民小心，因近半年很多人冒認他的facebook及Instagram帳號行騙。陳鍵鋒以英文留言，又甫出中文全文，「鑑於近半年來有很多冒認本人的FB/IG帳號，向Fans私聊要求募捐，本人特此聲明不會私信聊天（除非我們認識彼此）。儘管是聊天，也不會涉及金錢交易。因此，如你遇到此等情況，你可以要求和你私聊的人進行視訊通話，或即場錄製並發送一句由閣下設定的語句，以證明是本人真人正與你交談。本人並不會私下要求閣下提供任何個人資料（泛指，全名，電話，地址，出生日期，身分證號碼等），亦不會要求閣下轉帳至特定銀行戶口。至於微信，支付寶，Paypal或FPS更不可能！如遇到此等情況，請要求那人提供入帳銀行戶口號碼，帳戶持有人全名及戶口所屬之銀行全名及地址，以確保轉帳能合法及有效地進行。如有任何疑問請發短信或截圖到本IG進行確認」。

（即時娛樂）