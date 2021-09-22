《我家無難事》59歲關禮傑保養得宜 (12:51)

由鮑起靜（鮑姐）﹑馬德鐘﹑唐詩詠﹑王君馨和關禮傑等合演的《我家無難事》，由於鮑姐飾演的羅美蘭在劇中離世，監製王心慰表示鮑姐會以另一種形式在劇中再出現，過了身的美蘭，不但時常「出現」在失意的大仔郭得勤（馬德鐘飾）旁邊，給予鼓勵及指導，偶爾也出現在回憶情節中，感覺無處不在。美蘭離世後，另一角色郭忠石（關禮傑飾）登場，他與美蘭似是有著千絲萬縷關係，並與得勤、得寶（車婉婉飾）等多番起衝突。

劇情講述忠石受了足足廿年牢獄之苦，出獄後變得相當過氣。王心慰笑言為了增加角色脫節感，拉低關禮傑本身瀟灑指數，特意準備了過氣「Mark哥褸」，不過年屆59歲的關禮傑保養得宜，就算過時衣服穿在身上，仍十分好看，令工作人員未能打響如意算盤。

另外，忠石在天台自彈自唱一幕亦引發熱議，除了歌喉備受賞識，亦有網民追問歌曲出處，對此王心慰說：「係關禮傑親自唱嘅，首歌我哋特登作，歌詞隨住劇情發展落去，會愈嚟愈有意思，觀眾會有共鳴。」雖然關禮傑角色過氣、神秘又似是有陰謀，但仍獲網民好評，除了大讚他演技好，更指關禮傑依然靚佬有型，難以相信已接近60歲。

（即時娛樂）