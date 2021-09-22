《怒火》入圍國際影展 甄子丹現身巴黎惹哄動 (16:38)

由甄子丹和謝霆鋒主演的電影《怒火》獲多個國際影展肯定，接連入圍法國詭奇電影節、蘇黎世電影節、蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節；最近再雙喜臨門，一口氣獲邀參展東京國際電影節及都靈電影節。

《怒火》成為法國詭奇電影節的閉幕電影，電影節日前於巴黎舉行，正於德國柏林與法國巴黎拍攝電影的甄子丹，於《怒火》開場前驚喜現身戲院，親自答謝影迷支持，尖叫及歡呼聲隨即哄動全場，觀眾起立鼓掌兩分鐘。

子丹以純正法語跟觀眾打招呼，之後轉以英文說：「太太（汪詩詩）會說法語，今天跟她學了兩個法語單詞，但身在現場太興奮了，霎時間忘記了另一個，現在只記得『bonjour. Je suis Donnie Yen（大家好，我是甄子丹）』。」

對於《怒火》榮幸成為法國詭奇電影節的閉幕電影，更得到觀眾的熱烈迴響，子丹心存感激：「大家用這種最特殊、最熱烈的方式歡迎我，真的很開心，亦知道這裏有很多我的影迷來支持，希望你們喜歡這部電影。」子丹透露，正於柏林拍攝《殺神John Wick 4》，轉往巴黎這幾天，一直在享受美食，他說：「對我來說，今天又是個好日子，《怒火》已經上映個半月了，沒想到還有機會來到這裏，和大家分享這部電影。」

在回應現場觀眾提問之中，子丹憶起已故陳木勝（Benny）導演時相當感性，「Benny導演的離去，對整個行業是一個非常重大的損失，他是一位好好先生、紳士。大家從他身上學到了很多東西，當你全身投入到自己真正熱愛的事情，有時需要用自己的生命來創造偉大的藝術，我盡力讓大家在看這部電影時，感受到他的氛圍和精神，所以這部電影是獻給他的」。

（即時娛樂）