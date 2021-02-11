森美偕SEN學生製作大型氣球藝術品 (18:48)

曾被確診患有專注力不足/過度活躍症（ADHD）的森美，過往無論在學業、社交，甚至工作上，都飽受症狀困擾，幸而他積極樂觀的性格，讓他找到良方克服種種困難。最近他獲邀出席一個活動，聯同本地藝術家及氣球師參與大型氣球藝術品製作，與患有ADHD 、特殊學習障礙（SLD）、言語障礙（SLI）、聽覺障礙（HI）等有特殊教育需要（SEN）的學童，攜手製作大型氣球藝術品。森美不單身體力行推動計劃，期盼社會可以多加關注、包容SEN學生，更藉着分享個人成長經歷，鼓勵SEN學生保持正能量，積極面對挑戰。

森美昨日（21日）中秋節到達會場為同學打氣，森美坦言：「以往社會對SEN問題欠缺了解，常常認為有SEN問題的學生不夠努力、很懶惰，事實並不是如此。很高興見到現在學校對SEN學生提供更多協助，例如額外考試時間，這是對SEN學生很大的鼓勵與幫助。」

他續說：「同學們應敢於說出自己的困難及問題，不要擔心被人誤解而憂慮，反而更應讓老師和家人了解自己的情況，共同面對障礙。更重要的是，要找到一套合適自己的方式，找到自身的價值。」他亦大談自己走出困境的小秘訣，「每個人都總有不足，但這並不代表一切，不要因此而氣餒。只要努力不懈，每天都比昨天的自己進步一點點，積少成多，最終會有讓自己滿意的成果」。

（即時娛樂）