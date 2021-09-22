鄧麗欣《12日》獲選亞洲電影節開幕電影 (19:15)

林愛華執導的《12夜》是寫實愛情經典，電影道出都市男女拍拖心態！時隔21年，林愛華再以編劇及導演角色拍攝《12日》，由鄧麗欣（Stephy）及馬志威主演，以12日帶出由拍拖到結婚，10年時間兩個人感情及關係變化。在《12日》還在後期製作階段時，電影公司傳來喜訊，電影被今年第18屆亞洲電影節選定為開幕電影，消息令台前幕後興奮，Stephy說：「好開心，因為今次是導演的另一延續，好有意思，自己剛完成電影後期配音同睇完試片，好鍾意部戲，咁快就有好消息，希望可以接踵而來。」

今日率先發放的電影節海報中，男女主角在鬧市燈影下背對背，Stephy望着遠方若有所思，馬志威則手插褲袋、閉着眼，中間有「愛情輪迴」四字，透出戀人間的無奈。Stephy直言《12日》是導演以一段10年感情中的12日，作為時間性去表達男女主角的感情變化，拍攝時已經好有感覺，「《12日》帶出兩個人相處，有無搵到一個舒服相處嘅方法，有無彼此妥協，明唔明白對方想要什麼？當中好幾場戲拍嘅時候同睇試片時，自己都有一種好深刻、難受感覺，相信有經歷過不同感情嘅朋友，無論男女都會有共鳴」。

馬志威同樣感到高興，他表示當年《12夜》都是伴住成長，可以同林愛華導演、Stephy合作更加榮幸，「第一次參與嘅電影入圍亞洲電影節，好開心。之前無諗過有機會參與到《12日》，角色需要橫跨10年，對演員來講係一個挑戰。同Stephy合作好有得着，導演嘅愛情觀則比較獨特，拍愛情片嘅觸覺亦唔一樣，有別一般港產愛情片」。

（即時娛樂）