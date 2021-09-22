盧瀚霆新歌MV一人分飾兩角 上架一小時逾8.8萬點擊 (22:08)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今年第3首個人單曲《Megahit》今日推出，MV於晚上9時在YouTube首播，上架短短61分鐘已有逾8.8萬觀看次數。今次MV有故事性，Anson Lo除了騷舞功外，更一人分飾兩角，包括油站見習生及巨星盧瀚霆，後來他們互換身分。客串演出的ERROR成員阿Dee（何啟華）飾壞蛋司機，綁架了鄧麗英；鄭欣宜演油站貴賓，跟Anson Lo有不少互動；鄭中基（Ronald）則演神秘快閃舞者，他更知道Anson Lo互換身分一事。

不少網民留言讚《Megahit》好聽，MV好睇，又指歌詞很洗腦，「好正呀個MV，教主跳舞好睇就梗㗎啦，每一個表情都好可愛，從來無見過咁得意嘅加油站員工，仲有同唔同嘉賓嘅互動都好加分，尤其係最尾Ronald嘅uh oh uh oh uh oh，感激Wyman幫手寫詞，要慢慢再聽多幾十次諗吓歌詞嘅意思，越聽越鍾意，教主加油」、「今次個MV實在太正！有故事有娛樂好精彩！每睇一次都得到唔同嘅message，教主好嘢，仲有多謝前輩s參與Anson Lo新歌MV，好有睇頭呀！唔講住 睇多次先」。

（即時娛樂）