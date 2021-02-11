楊樂文AK與MIRROR隊友建立互信：大家放膽衝 (23:03)

男團MIRROR成軍3年，隊長楊樂文（Lokman）與副隊長江𤒹生（Anson Kong，AK）首次合作推出以Rap作主軸的跳舞歌《虎道門》，盡顯默契。由參加《全民造星》到成為MIRROR成員，兩人見證着彼此成長；AK看到Lokman由很大壓力、不開心，甚至迷失，到現在能找回自我，「技能上，我很欣賞Lokman的音樂感和節奏感；性格上，我喜歡他那種沉穩，有時是冷靜得可怕，有他在大家都不需要擔心」。Lokman則看着AK一步一步成長，處事態度成熟了，以前會很敏感，現在懂得從不同角度去想，「AK的優點是感染力和爆發力，每次在台上都忘我演出；私底下他非常有愛心，對身邊所有人都充滿關懷」。

對於MIRROR人氣愈來愈強勁，身為隊長的Lokman坦言現時的壓力反而沒那麼重，因為有隊友們幫手，大家願意一起去分擔，「初出道時，大家都會擔心出錯，但現在隊友間已建立互信，所以大家都放膽衝，衝錯了不怕，大家幫你救，跌倒也不要緊，身邊一定有人扶起你」。當隊友受負面新聞困擾或不開心時，他們會直接問，慰問了對方後，便會作出挖苦式鼓勵，「好似Edan（呂爵安）早前要趕劇，接着又跟我們工作，覺得很攰，我們便跟他講笑『人紅就是這樣，你想不想呀？』他即刻說不攰了」。至於AK若看到一些攻擊性留言，他不會選擇「獨吞」，會拿出來跟隊友分享，用開玩笑形式化解；Lokman則會給自己一個時間不開心，整理好後便不再想。

談到MIRROR今年的亮麗成績，AK坦言很開心和感恩，但MIRROR仍未完善，要再努力和進步，「多謝大家的愛和包容，給予我們足夠的空間和時間去成長。特別入營和演唱會後，大家對MIRROR的觀感也有所改變，對我們來說是一支強心針，我很驕傲成為MIRROR的一分子，亦有幸成為這個時代的其中一個齒輪，幫助樂壇再前進，那份喜悅難以言語去形容，希望MIRROR將來能成為後輩一個仰望的目標」。Lokman亦指MIRROR有現時的成績、關注度和位置，其實已經贏了。

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（即時娛樂）