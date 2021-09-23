黃偉文指《Megahit》歌詞超難填 因盧瀚霆一句說話心軟 (17:02)

黃偉文表示Anson Lo的新歌《Megahit》是他近10年最難填的歌詞。（YouTube片段截圖 / 黃偉文Instagram圖片 / 明報製圖）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）推出新歌《Megahit》，MV請來好友鄭欣宜、ERROR成員何啟華（阿Dee）客串演出，昨晚在官方頻道播出至今19小時的點擊已超過45萬次。

《Megahit》歌詞出自黃偉文（Wyman）手筆，Wyman在社交平台撰文表示《Megahit》是近10年最難填的歌詞，原因非字數又多又密，而是歌曲在技術層面上有一些「天險」，因為歌曲Demo內原有的英文「像聲字」分佈在全曲各個重要位置，有如多塊不能移動的大石，令歌曲本身已有很多先天性的限制，而詞人可填的地方又很少，再加上歌詞要有好的構思、趣味、文法、佈局等，難度非常高。

Wyman透露開工前曾問過監製及Anson Lo，是否一定要保留歌曲中的所有像聲字。他說︰「填咗詞幾廿年，唔使講我梗係明keep到所有Boom同Bang會上腦好多啦，但係咁樣可能會令中文部分好肢離破碎㗎噃⋯⋯咁所以呢，唔keep晒所有像聲部分得唔得，保留到嘅盡量保留，但係留番個彈性畀我，必要時唔要一啲，填埋廣東話，就易寫好多，story-telling方面又無咁多限制，咁又好唔好？」

Wyman表示Anson Lo真誠地回覆「但如果keep得晒，排舞會好排啲得意啲，隻舞出嚟一定會好睇好多喎」，於是他又心軟了，想滿足Anson Lo的所有願望，寧願自己辛苦一點將歌曲中的「Boom」和「Bang」都保留下來。他說︰「不敢說成果怎樣怎樣，但都盡力了，希望大家喜歡這個通過『碰撞』而產生進步產生愛的故事，無論在歌裡歌外。」

Anson Lo公開多謝Wyman︰「多謝亦辛苦了你的『心軟』，好喜歡這份詞的concept！」

（即時娛樂）