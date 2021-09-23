陳自瑤否認婚姻壓力致情緒崩潰︰我真的沒有事 (20:08)

陳自瑤（Yoyo）傳因婚姻壓力令情緒崩潰，要接受自然療法。她今日出席新劇《把關者們》宣傳活動時，指報道「得啖笑」。Yoyo強調︰「我真的沒有情緒崩潰，我冇事，我好好，知道大家很關心我，多謝大家關心。我近年接受冥想、頌缽、髗骶骨按摩治療，是為了養生和美顏，並非報道所指因情緒而求助。」

至於被發現木無表情疑向友人訴苦，她稱當時正和朋友商量去哪裏買生日蛋糕。Yoyo無奈表示︰「或者我盡量24小時都笑住講電話吧！幾個月前，我跟經理人下午茶，又話我找朋友傾訴。我真的沒有事，多謝大家關心！我最近頻頻出席活動，如情緒嚴重一定被人發現。我似有問題麼？我覺得出來時的狀態那麼好，就是給大家好好的回應了！」

同場的陳家樂透露中秋節與電影《分手專家》劇組夾錢買六合彩中獎4000多元，「我們20人夾錢，每人分到200多元，但我和導演要倒貼1000、2000元『萬歲』請劇組吃東西」。談到早前被發現和緋聞女友連詩雅滑水，家樂即時面紅︰「玩吓啫，不要談這些，講到我好尷尬。（你們曾一起跑步。）我們有一齊玩過，被人影過，不能否認，但不要說太多。（多約連詩雅運動？）一齊玩，一齊玩就開心。」

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（即時娛樂）