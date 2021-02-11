趙善恆自爆曾受情傷 有助演「PTGF之王」 (23:54)

樂隊ToNick主音趙善恆在自導自演的電影《一秒拳王》飾演拳館二代阿信發掘周國賢當拳手，最近在話題港產片《#PTGF出租女友》則演沉迷PTGF世界的「家俊」，趙善恆曾說過希望嘗試演不同角色，但原來他起初接拍《#PTGF》時曾感到猶疑，因擔心未能駕馭角色，後來他覺得不可以浪費機會，決定接演及盡能力演好角色。為演PTGF之王的角色，趙善恆跟導演鄭峰嵐商量過「家俊」玩PTGF及沉迷的原因，原來「家俊」因受到初戀被欺騙打擊而沉迷PTGF。趙善恆接受《明報》訪問時自爆，現實中也曾受過不想再提的情傷，有助處理「家俊」這個角色情緒的複雜層次；他又指平時遇到開心或不開心的事，亦會記下當時感覺，作日後演戲之用。同場的鄧月平聞言即爆料，她笑說：「怪不得和趙善恆拍一場牀上喊戲，他喊得那麼慘，還大大滴眼淚滴落我的眼內。」回想此鏡頭時，鄧月平不禁大呼真的很核突。

至於導演鄭峰嵐一直想拍具爭議性的社會題材電影，有感近年出現了PTGF，被標籤為性工作者但又賣愛情感覺，令他想深入了解，決定改編真人真事網絡小說，作為其首部執導作品。鄭峰嵐希望觀眾看過此電影，能對病態愛情有所反思。

（即時娛樂）