獅子山下．情｜胡杏兒由後生演到老：角色有難度 (16:51)

由胡杏兒、李治廷及黃覺等主演的電視劇《獅子山下．情》，日前於內地舉行發布會。該劇以1984年至今的香港大事件為背景，講述了一間茶餐廳數代人的故事，以連續劇形式明年在騰訊視頻播出。劇中一間「喜歡你茶餐廳」產生了三個家族與及幾代人的生活故事，展現香港社會文化及時代變遷，杏兒說：「背景以茶餐廳為主，是香港一個文化，香港很多美食也是我非常掛念的東西，例如飲茶點心。」

杏兒今次有機會與多位資深前輩合作，她說：「10年前與李國立監製曾有一面之緣，事隔10年再度合作很高興，而導演是我首齣內地電視劇《美人心計》的導演，寶華姐更一向公認劇本寫得好。」

與李治廷及黃覺首次合作，杏兒透露大家有相連關係，她說：「黃覺是我十分欣賞的演員，沒想過他懂得說廣東話，因為這齣劇用廣東話拍攝，所以感到親切開心；李治廷的普通話亦十分了得，外形高大俊朗，演技亦相當好。」

故事由1984年描寫至2021年，橫跨越30多年，杏兒說：「因為描寫時間長，對我的角色來說是有難度，要由後生演到老，要同監製洽談如何處理。這齣劇最主要想說出獅子山下的人情味，很榮幸能參與，慶祝香港回歸25周年。」

（即時娛樂）