C AllStar預告跟Dear Jane首度合作拍電視節目 (18:08)

樂隊Dear Jane昨晚（23日）在紅館舉行第三場《Dear Jane Pendulum Tour 2021》演唱會，捧場嘉賓包括徐濠縈、湯怡、林欣彤及樂隊One Promise。

經過兩晚演出，Dear Jane表現愈戰愈勇，在獨唱部分，Jackal（伍漢邦）與Nice（黎俊華）繼續教觀眾跳舞，Howie（翁厚樑）亦不甘示弱說：「佢哋個個都有手勢，我都要，一齊做個Rock and Roll手勢先，我哋要返去80年代！」

繼AGA及「試當真」驚喜現身後，昨晚邀請C AllStar擔任表演嘉賓，兩個單位首度於音樂上合作。剛於7月完成紅館騷的C AllStar，再踏紅館台板仍然興奮，與Dear Jane合唱《集合吧！地球保衛隊》，C AllStar表示短時間內，再到紅館演出很興奮，談到與Dear Jane的關係，他們說：「我哋同行咁多年，講得最多嗰句係『Good Show』，因為次次都係來去匆匆，今（昨）晚係第一次喺音樂上合作，係咪好想睇我哋多啲合作呢？」

On仔（陳健安）透露他們將合作拍攝電視節目：「預告下先，嚟緊有個電視節目係講樂隊、組合，我哋同Dear Jane會有啲crossover，今次唔止音樂上，我哋係會打籃球。」Jase（何建曦）即自嘲說：「一睇我哋身形，就知我哋打籃球出身啦，睇下我哋身唔過一米七，點可以打贏Jackal？」接着，他們獻唱《留下來的人》，全場以電話燈營造星海，場面感動。

（即時娛樂）