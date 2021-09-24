關錦鵬探班初遇王丹妮 驚嘆梅艷芳活現銀幕 (18:50)

傳記式電影《梅艷芳》將於11月上映，電影中重現一代樂壇百變天后梅艷芳（梅姐，阿梅）生前不少電影及音樂作品的造型，當中少不了《胭脂扣》「如花」一角。

《胭脂扣》導演關錦鵬曾在《梅》片拍攝期間到現場探班，當日劇組正在拍攝梅艷芳（王丹妮飾）跟何冠昌（李子雄飾）、關錦鵬（黃進飾）商討由張國榮飾演《胭脂扣》「十二少」一角的場面。

關錦鵬望見這幕戲，勾起不少回憶。他說︰「當年真的有過這畫面﹗阿梅在《胭脂扣》中有很多傷感戲，她曾說很投入去演『如花』這角色，所以拍完後好一段時間不能抽離，處於一個憂鬱寂寞的狀態。」

關錦鵬讚梅姐很有演戲天分，回憶有次梅姐原本仍在開心地傾電話，一聽見可以埋位拍攝，只是幾步已火速入戲，進入傷感的情緒。他說︰「阿梅是一個少見仗義的女人，哥哥（張國榮）是個太靚太靚的男人！」

面對王丹妮，關錦鵬讚她的氣質、外形跟梅姐神似，看過電影後讚她演得好好。關錦鵬說︰「我真的覺得梅艷芳活現在銀幕上﹗這部電影不止寫一代女王的故事，也讓大家永遠記得梅艷芳這名字，及描寫了我們的香港。」

《梅艷芳》將於10月16及17日舉行5場慈善優先場，門票火速售罄。電影公司有見及此加開一連3個周末的慈善優先場，每個周末公開發售約1000張門票，收入全數撥捐作慈善用途，10月23及24日的優先場門票現正發售。

（即時娛樂）