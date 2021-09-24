陳卓賢認敏感兼迷惘 跟Do姐真誠對話 剖白內心世界 (19:40)

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日接受鄭裕玲（Do姐）電台節目《口水多過浪花》，Do姐探究Ian內心世界，她關心Ian：「開唔開心？」Ian說：「整體生活開心，但開心生活難免有啲唔開心，人嘅情緒一定有Up and down。」Do姐坦言覺得Ian個人好敏感，Ian也直認不諱：「都Sensitive（敏感），因為周邊環境﹑身邊嘅聲音﹑或者人哋對我表達嘅所有嘢，都好Sensitive，我都係近年先發覺係咁。」

MIRROR大受歡迎，Do姐問Ian有沒有因為受歡迎而令他Overwhelming（不知所措），Ian說：「其實真係好Overwhelm，一方面好感恩同開心，好難得有機會做到自己鍾意嘅嘢，亦有人支持你，呢樣嘢好幸福感覺，呢個係客觀事實，但同時亦有唔適應同唔習慣，仲摸緊我同呢啲嘢點好好相處，點樣擁抱呢啲突然間唔同嘅嘢呢？」

Do姐再問Ian是否踏入迷惘期？他說：「成日都會諗呢啲，依家係迷惘期，有時得到一啲嘢，我唔係即係慶祝，反而我諗下一步，如果之後承接唔到會點算，個壓力會愈來愈大，因為我覺得今日要畀噚日嘅自己好啲。（有冇空間畀自己開心？你要畀自己開心期？）好坦白，有一段頗長時間，聽到Comment，唔係太清楚大家覺得真心好聽，定係一啲客氣說話。（嗰啲係乜嘢人？）Even係信得過朋友，我都有保留心態，我都唔知點解，可能自己性格。（自信嗎？）真係睇咩部分，我覺得自己正常，唔算好自信，對自己做出嚟嘅嘢，永遠都要做得好啲。好似之前開完concert返家，七﹑八成都失眠，喺度諗邊個位做得好啲。

（好方面睇不斷要求進步，但唔好呢會令自己困擾？）迷惘嘅係條橡筋有時鬆下，長期拉得太緊，我仲搵緊點調節到收放自如少少。（依家拉成點？）我諗都好繃緊。（有啲乜嘢幫到你？）我同身邊朋友Share，會Release少少，呢個係我性格缺陷，同身邊好好朋友都唔會分享真實心情，全部擺喺自己度，長期積住一啲嘢冇清，愈來愈緊，唔識鬆。（唱歌同做戲release？）我唔係擅長演戲嘅人，但拍攝期間好舒服，好似暫時放低陳卓賢身分，演緊個角色生活，會放鬆同舒服少少，好奇怪，唔知點解唔係好享受做自己，一做自己就好大壓力，呢樣唔係幾好。（要搵出處release？運動幫到你？）會呀，運動會幫到我，以前做運動員心態都幫我好多，訓練好少少心理質素，以前有訓練﹑打過比賽，心理質素訓練過，應對方面會好少少。」

Do姐坦言就算Ian找朋友閒談，其實也不算抒發好多，Do姐睇得相當通透，她說：「你不斷尋求答案，但答案係乜嘢呢？唔知，個答案喺你面前，以為係答案，但打開咗之後，嗰個唔係答案，你會繼續迷惘同敏感下去？係你咁嘅人？ 」Ian聞言說：「Do姐你好勁﹗（你好難開心，要諗啲好嘢？）我由細到大預備做一啲嘢，會諗最壞結果，我會做咗最壞打算，如果有嘢發生，可以冇問題，但諗下諗下就變咗每樣嘢會諗差啲先。（鑽牛角尖？）會呀﹗有時係咁樣。（做瑜伽？）冇，但我做gym，前排唱歌有個諗法，本身好享受鍾意玩，同排球好似，後來變成責任同工作，我要做好啲，變相有壓力，做得唔好會有批評，我有啲怕呢樣嘢。（批評負評一定有？）我又ok，做得唔好要接受，自己畀自己壓力更加大」

對於很多人都關心Ian，Ian說：「呢樣係好感恩，但都唔識點handle，由細到大覺得情緒係自己嘅嘢，自己有情緒要自己控制，不停內裏抗衡。做幕前傳遞正能量係重要，令大家有啟發同開心，好過只係大家關心你係咪唔開心，我係過意唔去嘅，我又唔係長期唔開心，只不過有時遇到嘅嘢，自己諗好多，身邊唔係冇人分享，自己缺陷，我唔係好同人分享，有時從某啲渠道表達出嚟，會令人好擔心。（同MIRROR好好兄弟？）有嘅，但老實講唔係太傾心事，大家都關心我。」他又指副隊長江𤒹生（AK）主動關心隊友。

（即時娛樂）