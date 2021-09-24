鮑起靜那些年靚爆造型曝光 梁舜燕孫仔阮浩棕登場 (21:15)

鮑起靜（鮑姐）在劇集《我家無難事》飾演角色羅美蘭，雖然在第四集已經離世，但由於演活了為子女勞心勞力的樂觀好媽媽，加上「離世」後獲監製王心慰巧妙地安排「現身」，故仍備受關注。近日無綫官方社交網，推出了一條鮑姐接受賈思樂及陳玉蓮挑戰玩心理測驗的短片，短片所見年輕時的鮑姐不但與現在一樣平易近人，而且五官標緻，笑起上來相當甜美，更讓人意外的是，鮑姐當年的打扮現在看起來毫無違和感。

對於鮑姐陳年靚Look曝光，網民相當驚喜：「鮑姐後生真係好靚，遺傳基因好強，鮑方叔叔！超鍾意睇佢兩父女做戲。」有網民還指出鮑姐年輕時有楊恭如、陳自瑤及黃造時的影子，更笑言下次若要找人演鮑姐年輕版，可考慮起用陳自瑤。

昨晚《我》劇講到年輕版羅美蘭（楊卓娜飾）遭到年輕版郭忠石（阮浩棕飾）打劫，但由於忠石的拍檔色心起，忠石由劫財變英雄救美，二人因而結緣。現年30歲的阮浩棕，是「上等人」梁舜燕孫仔，擁有優良基因的他，數年前已被王心慰看中：「幾年前見佢已經覺得佢好Charm，近年再見佢，可能多咗人生閱歷，覺得佢成熟咗同Man咗，有種亦正亦邪感覺，好適合演年輕版忠石。」

（即時娛樂）