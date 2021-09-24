陳蕾10月底麥花臣場館開騷 4場個唱門票火速售罄 (22:02)

近年人氣急升的唱作女歌手陳蕾，繼在叱咤頒獎禮獲得女歌手銀獎及唱作人獎項外，今年陸續獲不同商業客戶垂青，工作排得密密麻麻，不過音樂事業也沒有怠慢，剛剛推出全新歌曲《沙門》，她在下月底假旺角麥花臣場館，舉行首個大型個唱《陳蕾沙門演唱會2021》。

樂迷對她的首個個唱反應熱烈，一開賣的10月30、31日場次，於1小時內火速售罄，並立即宣布於10月29日加場，亦全部售罄，大批樂迷均留言表示買不到門票，陳蕾與唱片公司商量後，決定加開10月28日最後一場，門票今午開賣後即被掃清光，一票難求。

對於首次大型個唱可以兩度加場，樂迷反應熱烈，陳蕾表示意想不到，承諾會在這個月好好閉關養聲及養身子，務求為大家帶來4場精彩演出，報答各位的厚愛。

今次演唱會海報的拍攝和《沙門》MV同步進行，陳蕾喜歡民族色彩濃厚的文化，尤其在幾年前到過尼泊爾旅行，深深愛上當地民族風，今次拍攝海報亦駁了dreadlock髮型，加插很多這種風格的擺設及佈景。為了拍攝MV，陳蕾以一身民族風打扮，與工作人員和攝製隊走半小時，到一座古舊寺廟拍攝。途中要忍受蚊叮蟲咬和炎熱的天氣，幸最後拍攝順利完成，陳蕾亦非常欣賞成品的效果，覺得一切辛苦也值得。

（即時娛樂）