愈減愈肥｜姜濤曾向心儀女生告白遭拒絕 留下陰影 (23:19)

人氣王姜濤有份演出的《超感應學園》在ViuTV播映中，姜濤在劇中演「西多士」一角，今晚姜濤在Instagram限時動態貼了八大電視的YouTube連結。

姜濤被問到現實生活中是否怕鬼？他說：「現實中我怕鬼，但是我又不會去相信，因為我從小到大沒有很多靈異經歷，但是我看恐怖片，我還是那一陣子會怕，但是還跟心裏講沒有這些東西啦﹗（劇中最深刻一場戲？）印象最深刻的就是我剛隔離完，然後去拍戲的時候，也是我最胖的時候....差很多呀，因為我來之前有拍MV，就是來台灣之前，有趕緊拍自己MV，然後就趕緊減肥，那減的愈快﹑胖的愈快，剛好又碰上隔離，你要叫外賣，那是你每一天最覺得好玩的一件事情，所以一直叫一直吃，就一發不可收拾。」

劇中他跟劉奕兒有告白戲分，問到學生時期的告白經驗，他說：「學生時期曾跟女生告白，但被那女生拒絕，從那以後也沒有真的告白了，有陰影。然後她就說：『對不起我外貌協會的喔﹗』我不太懂外貌協會是什麼，我就問我朋友，外貌協會就是很喜歡帥的人，然後我想說，我就是醜囉，所以那個時候就開始，有下定決心的減肥之類，蠻感謝她講這句話，我覺得人生就是要遇到一些不好的事情，但它對你的將來一定是好的。」

（即時娛樂）