193@ERROR為努力被抹煞爆喊︰這幾年真的很辛苦 (14:52)

ERROR成員郭嘉駿（193）在英國讀大學時修讀心理學課程，近日他為YouTube頻道「ACOO」主持節目「193心理診症室」，輔導隊友何啟華（阿Dee）。

193指阿Dee有「太過在意小眾COMMENT綜合症」，認為他太在意網上評論，還說自己如當初太在意別人評論，就不會胡亂說話，不會將真實想法說出來，繼而不會有那麼多人Follow ERROR及翻看ERROR的舊節目。

不過，心理學家吳芷嫣（Natalie）觀察後，認為193同樣患有「太過在意小眾COMMENT綜合症」。193坦言︰「我就是在意（評論），所以我不看，我不看就不用在意，就能活得開心，這是我得出的結論。我活在自己世界裏，總之我開心就行，做人就是為了開心。我是絕對在意評論，所以才要戒掉。」

Natalie讓193重看他參加《全民造星》時的片段，193看到畫面中的他唱《我的快樂時代》時開始流淚。193哭着說︰「我每次聽這首歌就搞唔掂﹗每次聽這首歌都會提醒自己，有點迷失就會聽這首歌，這幾年真的很辛苦，其實不易過。見到當初自己什麼也不懂，什麼也被人批評，到現在我以為自己都......我回顧自己，我是另一個我，不是當初的我。」

193續說︰「好像最近，我去紅館做嘉賓，我也覺得自己唱得不錯，跟當初的我真的不同了，但別人可以一句說話抹煞你，可能說『你就是因為一句說話揶揄友台就當紅了』，他們抹煞了我這3年來的努力。繼續有很多人說我不懂唱歌、不懂跳舞，沒有努力過。我都不想看這些無理的評論，我知道自己內裏是什麼，所以我才希望身邊的人不要介意這些評論，不要受到影響。」被問到是否很辛苦時，193說︰「其實很辛苦，但也值得，好像有很多粉絲一直支持我，總會有些人跟我分享喜悅，有人了解我，我就向這方向想。」

阿Dee一直在隔壁透過直播熒幕觀察，指出這就是193的精神壓力，又指193其實比他更在意評論。阿Dee說︰「他很易會哭，辛苦囉﹗我想對他來說，真的很難適應這個娛樂圈的生活節奏。」阿Dee之後走入房間安慰193︰「我想說一句，我第一天認識的郭嘉駿跟今天的郭嘉駿，你是一個更好的郭嘉駿，這是事實，那個人就是你﹗」阿Dee攬住他，拍拍他的膊頭說了句「好兄弟」，193再次激動落淚。

心理學家Natalie指193很多時擺出「我什麼都不在乎」、「我很硬朗」的姿態，但他表面上似乎愈強大，內心可能真的有個脆弱點。阿Dee說︰「193是個穿了成年人盔甲的17歲男孩，走上戰場打仗。他心底裏是有一種自卑，因為他看到我們每個人都有不同的才華，MIRROR、ERROR，他知道自己沒有，他有這一種壓力在心底裏蘊釀，但他不單令自己變得更好，也令我變得更好，我們4個人有互相影響。」

193總結時表示有時也自覺要接受心理輔導，但又覺得能將問題解決。他說︰「真的有很多不同的壓力，這幾個月轉變太快，所以不太適應，不能滿足每一個人，不如先滿足自己，過到自己標準就可以了。對的，我已經滿足了﹗」

（即時娛樂）