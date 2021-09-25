姚焯菲讚炎明熹新歌好聽︰我什麼歌也想嘗試 (19:28)

「聲夢傳奇」姚焯菲（Chantel）、林智樂（Felix）今日（9月25日）出席活動，吸引逾200粉絲到場。剛過去的星期三（9月22號）是姚焯菲的15歲生日，而今天則是林智樂的18歲生日，兩人均收到粉絲送的禮物，當中包括歌迷會以姚焯菲之名行善的證書。

姚焯菲說今年生日很難忘，有很多粉絲為她慶祝，又收到很多禮物。她最開心見到粉絲捐錢做善事，覺得很有意義。談到可會提議粉絲不要再送應援燈箱廣告，改將錢花在慈善用途上，姚焯菲說︰「我很喜歡粉絲送的禮物，但做善事更有意義，更開心。我返學未看過那個燈箱，媽媽有拍照給我看。」

炎明熹已推出個人單曲，姚焯菲未有羨慕︰「我聽了很多次，她唱得超級好，好好聽﹗」她與林智樂也希望早日有自己的歌曲。林智樂認為姚焯菲適合唱甜美類型的歌，姚焯菲卻說︰「雖然大家覺得我拿手唱甜美歌曲，但我什麼歌也想嘗試。」

林智樂在社交平台翻唱葉蒨文《零時十分》賀自己生日，卻講錯為賀自己結婚而唱。他表示︰「一時口快說錯了﹗18歲就結婚的人生太慘，什麼也沒做過，何况我現在還未有女朋友﹗」林智樂說目前以工作及學業為先，拍拖非其生日願望。

（即時娛樂）