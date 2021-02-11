傳MIRROR被港台抵制 姜濤︰好作品就會有人知道 (20:31)

姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙及Tyson Yoshi綵排下周一（9月27日）舉行的拉闊音樂會。

柳應廷排練了4日，自覺不夠時間。剛拍完戲投入排練的姜濤︰「會盡力做好，未到最後一刻仍有時間。」柳應廷自爆演出當晚會跳舞，Tyson Yoshi、林家謙聞言表示要等睇姜濤與柳應廷跳舞，林家謙還說︰「或者我們跳鈣質舞﹗」

有指MIRROR疑被港台抵制，歌曲自9月開始在港台近乎零播放，柳應廷說︰「我現在才知此事，但我們沒有統計。我們推出歌曲不着重於成績，最重要是用心做好作品，希望可以令他們改變心態，喜歡首歌。」

姜濤續說：「花姐（經理人黃慧君）和公司一直叫我們做好音樂，不要太在乎外界的評價，最重要做自己喜歡的事。（會否怕少了播放你們歌曲的平台？）相信是好作品，就會有人知道。」柳應廷認為年輕人現在上網聽歌，因此對MIRROR影響不大。

提到有自稱是名校家長的人士要求MIRROR 6位成員取消參與12月的音樂會演出，以免學生花錢買黃牛票，柳應廷說︰「真不希望大家買黃牛飛，因為票價貴得離譜。我們寧願台下是空櫈，也比大家買黃牛飛入場好，希望大家聽話﹗」

對於粉絲因搶不到門票才買黃牛飛，柳應廷說︰「搶不到飛是可惜，但我們會舉行愈來愈多音樂會。」姜濤同意道︰「粉絲們忍幾場，令黃牛黨蝕多些錢，他們就不會再做了﹗我們會不停開騷，唱歌給大家聽。」

（即時娛樂）