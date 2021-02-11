MIRROR 3子快閃旺角 盧瀚霆曾怕粉絲不喜歡新歌風格 (15:30)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）及邱士縉（Stanley）今日快閃現身MIRROR口罩的期間限定店18分鐘，吸引近千粉絲前一晚已到場排隊。

3子受訪時叮囑歌迷要注意安全，Jeremy說︰「大家見我們的機會愈來愈多，不用那麼辛苦通宵排隊。雖然見到大家來支持，我們很開心，但希望大家注意安全及身體，不要勉強。」Anson Lo知道粉絲為找最好位置，會趁商場一開門就跑，他希望大家守秩序之餘，最重要不會受傷。

Anson Lo日前推出新歌《Megahit》，MV上架兩日已有過百萬點擊。Anson Lo表示跳唱歌是他一直堅持要做的事，但有時也擔心大家是否喜歡新歌風格。他說︰「很多粉絲及街外人給我評語，很多謝大家。」提到MV邀請了不少藝人好友參與演出，Anson Lo說︰「因為想給大家驚喜，所以找未合作過的嘉賓演出，而且要配合角色情節，真的很感謝所有嘉賓，要夾時間很困難，但他們非常幫忙。這件事很Sweet，很多謝他們。」

提到MIRROR口罩供不應求，Stanley表示其哥哥曾問他有沒有辦法買到，惟他也無能為力。Stanley說︰「我都要問問，因為不肯定。其實我們有自己顏色的口罩戴，但完整一盒都要問公司。」

隊長楊樂文（Lokman）今天生日，Jeremy笑言︰「我們現在等隊長請食飯，立即回去跟他說句『生日快樂，請食飯先』。」

（即時娛樂）