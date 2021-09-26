Netflix新節目｜新片《千萬別抬頭》梅姨演總統擺官威 (15:39)

集合衆多奧斯卡影帝影后主演的《千萬別抬頭》（Don't Look Up），演出陣容包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）等，並由《沽注一擲》亞當麥奇（Adam Mckay）執導;故事講述天文學教授與畢業生一起發現彗星即將撞向地球，他倆向傳媒甚至「梅姨」飾演的女總統報告，卻不受重視。預計今年平安夜在影視串流平台Netflix上架，昨晚Netflix舉行全球影迷可參與的網上盛會，公布新片及新劇最新播出情况，當中包括《千萬別抬頭》的片段曝光，講述扮演總統的「梅姨」梅麗史翠普接見天文學教授里安納度狄卡比奧及其學生珍妮花羅倫斯，但無論梅姨或《華爾街狼人》鍾拿希爾（Jonah Hill）飾演的幕僚，對於科學家的警告，似乎都充耳不聞。

預計今年12月24日首播的《千萬別抬頭》，除了上述的帝后級人馬參演，還有姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、樂壇小天后Ariana Grande，以及《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）等演出。其實早於本月8日首條預告片段已經曝光，至於昨晚播出的，則是其中一幕的完整片段，可盡見「梅姨」的官威，以及扮演科學家的里安納度狄卡比奧另一面貌。

（即時娛樂）