Tim@Dear Jane唱情歌冧老婆︰她照顧兩個孩子不容易 (17:39)

楊洛婷和穿上Elsa女王裙的女兒Tanya現身捧場。（林蘊兒攝）

Dear Jane主音阿Tim在尾場演唱會上唱情歌向太太楊洛婷示愛。（林蘊兒攝 / 明報製圖）

Dear Jane昨晚舉行尾場紅館演唱會，主音黃天翱（Tim）太太楊洛婷攜穿上Elsa女王裙的女兒Tanya現身捧場，Tim面向妻女唱《Let It Go》，又自彈自唱郭富城經典情歌《愛的呼喚》向老婆示愛。

他說︰「這星期忙於演出，很少回家，希望借大家歡呼聲多謝老婆包容，她要照顧兩個小朋友不容易。」安歌時，Dear Jane回憶試過開騷只得3個粉絲捧場，他們說︰「這10年累積一班歌迷的過程不容易，希望20年後跟大家約定在同一地方見面。」

Dear Jane騷後受訪，Tim表示太太很喜歡郭富城，因此選唱《愛的呼喚》。他說︰「這首歌很Sweet，信息又好。老婆很鍾意郭富城，我上次開騷也有學郭富城跳舞。」

Tim表示女兒在演唱會前病倒，他為此搬到酒店暫住。他續說︰「太太和外母照顧兩個小朋友很辛苦，因此送驚喜給她。」提到前晚演出時「爆呔」露出孖煙囪，Tim說︰「褲子已加了彈性膜，今晚擘腳也沒有事。」

Jackal在頭場被爆求婚失敗，他說只是一場玩笑，至今仍未遇到未來老婆。提到演出時要戴護腕，Jackal說︰「我兩個月前拍MV時跌斷右手，要靠跌打治療才能完成演出。我會去醫院做檢查，可能要打石膏。」

昨晚捧場的圈中人有鍾楚紅、少爺占、陳凱詠、張天賦（MC）及張建聲等。

（即時娛樂）