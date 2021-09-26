毛舜筠開心拍戲多咗兩個仔 姜濤︰我感到充滿了愛 (18:22)

毛舜筠（毛姐）、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》日前煞科，導演彭秀慧與眾台前幕後即場開香檳慶祝。

身兼《阿》片導演、編劇的彭秀慧，經歷從籌備到拍竣的艱辛旅程，感觸良多。她說︰「今次是我的第2部電影，亦是隔了幾年再次經歷一個拍攝劇組，我喜歡這個劇組有很多人與人之間的溝通與交流，令我在煞科時更加不捨得。作為一個導演，希望團隊都能享受到一段美好時光，這個行業很艱苦，不享受實在幹不下去，希望享受今次合作的同時，他們往後繼續有工開。」彭秀慧同時感謝電影公司給予百分百信任和空間，令她能專心努力拍好這部戲。

彭秀慧一直非常欣賞毛舜筠，今次得償所願能跟她合作，感覺非常夢幻。她說︰「我很感恩得到毛姐的信任，那種信任不是普通專業演員的信任，而是彼此的心是連接的，是思想上對演戲、對劇本以至女人直覺，我們的想法都是連接的，偶然觀點有些不同，我們都會坦白說出來，然後找到一個中間點，尊重大家去嘗試。毛姐不單專業，而是整個準備很充足，游刃有餘，令我肅然起敬。你知道嗎，我從未看到她在現場看過劇本！」

提到起用姜濤、柳應廷擔正做主角，彭秀慧自覺肩負重大使命︰「姜濤與Jer都是新演員，我希望為他們帶來難忘、很有營養的第一次，可以令他們真的喜歡成為演員，因為他們不一定享受拍戲艱苦的日子，不但不夠休息，而且演戲往往重複又重複，不止一次聽到他們說做Live都沒有這樣辛苦，例如Jer說過演一場感情戲，比做6場演唱會更辛苦。對姜濤來說，也許準備一個舞台演出很容易，但當牽涉一些內心演繹，對他可能很不安，但我希望在今次的拍攝過程中，會令他們知道自己在演員路上還有很多可能性。不過，可能要到電影上畫，他們看到自己的演出，才更加肯定自己的認真與努力並沒有白費。」

毛舜筠感恩拍攝過程得到上天的眷顧，完全避開下大雨的日子。她說︰「明明早上還在下大雨，我們不知道怎麼辦，誰知下午去到現場，雨停下，猛烈的陽光出來了！也有預測說兩個颱風一齊來，又可以消失得無影無蹤，完全對我們沒有影響，真的要感謝上天很愛這部電影！」提到跟姜濤與Jer兩位新演員合作，毛舜筠說︰「有這兩位新演員在戲中飾演我的『兒子』，這是我的福氣﹗他們十分努力做好自己的本分，帶給我很多驚喜，同時有他們的參與，令這部戲生色不少！」

首次亮相大銀幕，姜濤非常珍惜這次機會︰「感謝彭秀慧導演的賞識，令我可以第一次參與電影的拍攝，同時要多謝毛姐及其他前輩、工作人員的照顧。這個劇組令我感到充滿了愛，拍得非常享受與開心！」柳應廷能跟姜濤同步在演員路上起跑，也深感慶幸。他說︰「很開心在唱歌以外有新的嘗試，多謝彭秀慧導演給予這個機會，期待自己將來有更多新挑戰！」

（即時娛樂）