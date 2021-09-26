薛影儀領獎緊張唔識握手 羅霖被問為何選陳美儀做冠軍 (22:48)

薛影儀獲「最佳努力獎」，羅霖跟她握手遞到面前，她停頓了一陣才如夢初醒作回應。（視頻截圖/明報製圖）

《亞洲小姐競選2021》香港區決賽昨晚舉行，大會安排面試落選的話題人物薛影儀（阿儀）登場，由羅霖頒發「最佳努力大獎」給她。阿儀出現令現場氣氛掀高潮，台下有些觀眾原本冷淡得連手掌也懶拍，因為阿儀而動起來，紛紛舉起手機拍攝又狂笑。阿儀保持「冷靜」繼續木口木面，羅霖伸手跟她握手也不察覺，後來才懂反應，但左顧右盼，沒有望羅霖。

今日羅霖接受《明報》電話訪問，對於阿儀在台上的表現，她稱阿儀只是緊張未習慣面對鏡頭，昨晚在後台也相處了一陣，對方也很主動跟她說話 。羅霖說：「阿儀問我是否入行好耐？又問我住邊區？最近忙什麼？」原來阿儀也有問大會評判羅霖為何選（11）陳美儀做冠軍，認為太後生（20歲）。羅霖向阿儀解釋不是年紀問題，最重要表現大方得體、笑容好、對答成熟而她的身材與外表各樣很平均。

對於阿儀成話題人物，羅霖也給她鼓勵，說：「每個人也有追求夢想的權利，佢Hit到，是不容易的事情。在疫情下很多藝人也不及她多工作機會，這是好事，人生有不同事業發展。」

羅霖是1991年亞姐冠軍，今年30周年，她說：「我到現場NelNel（張學潤）提醒我，當年他是我參加亞姐的提名人，時光飛逝。」現年56歲的羅霖是美麗的嫲嫲，很多網民大讚她是美魔女，她笑說：「我自己就覺得老咗好多！最近有啲懶，要努力做運動。」

（即時娛樂）