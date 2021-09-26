試當真｜許賢蘇致豪與游學修鐵三角組合缺一不可 (23:51)

許賢（賢仔）、蘇致豪（豪哥）和游學修去年共同創辦的YouTube頻道《試當真》在網上快速竄紅，將於10月26日創立一周年大日子舉行兩場《試當真一週年現場版》，門票火速售馨，賢仔和豪哥表示猜想不到「試當真」爆紅得那麼快，還跳出網上做實體騷。

同是28歲的賢仔和豪哥是中學時期波友，踢足球和打機成為好友。他們因喜歡創作和拍短劇，由《CapTV擷電視》到《金剛Crew》，去年跟游學修成立《試當真》。賢仔和豪哥沒想過《試當真》紅得那麼快，豪哥說：「《CapTV》是慢慢上到20幾30萬人數觀看，沒想過《試當真》那麼快已有28萬觀看人數。」賢仔補充說：「最初目標是10萬，因為一個頻道標準有10萬就能夠營運，但出奇地未夠一年就有20幾萬，還有廣告，最開心是能夠維生，還有其他發展，舉行實體騷和做音樂。」他們相信是時勢，疫情下大家不能出街，加速網上發展。

有網民計算《試當真一週年現場版》兩場有500多萬元收益，而售票方式創新，採取「票價全場劃一 每24小時下降」形式，由開售票價1萬元，每24小時下調，直至最低10元，這個概念來自游學修。賢仔說：「我們好buy阿修的idea，一來想賺多些，二來可以打擊黃牛，觀眾要買黃牛飛，倒不如跟我們買，讓我們掙埋。」

賢仔形容與豪哥和游學修是缺一不可的鐵三角組合，用足球來比喻，分享《試當真》成功秘訣。「我們三人的組合幾平衡，我和豪哥不停創作，游學修搵廣告和合作伙伴，不停有驚喜和火花。用足球賽做比喻，我們用進攻來取替防守，攻到對手透不過氣，大家見到我們每隔一、兩個月就有新突破點，衍生不同東西出來。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）