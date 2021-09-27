無綫高層管理人員新任命 曾志偉榮升節目內容營運總經理 (12:52)

無綫電視高層管理人員再有新任命﹗電視廣播有限公司（「無綫電視」）今天宣布兩位高層管理人員任命。無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉，獲委任為總經理（節目內容營運），新任命即時生效。

曾志偉自今年1月重新加入無綫電視以來，通過擴大節目內容的多樣化，以及加強與香港娛樂業界的合作，為本台的非戲劇內容節目重新注入活力，創造多個「熱門話題節目」，成功贏取觀眾及客戶的信心與讚賞。

曾先生升任總經理（節目內容營運）後，將全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容 (綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃。集團相信，憑藉曾先生的豐富經驗，無綫電視在內容創作的核心競爭力將繼續強化。曾志偉將向行政委員會彙報。

另外，蕭世和先生獲委任為總經理（商務營運），並將於2021年10月4日履新。蕭先生是一位擁有超過30年經驗的資深傳媒人，曾在多間知名報業機構擔任高層管理人員職位。在加入無綫電視之前，他擔任星島新聞集團有限公司行政總裁和集團發行人。

在新職位上，蕭先生將全面負責無綫電視的市場及商務營運管理，推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。蕭先生將向行政委員會彙報。

（即時娛樂）