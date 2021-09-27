陳庭欣翟威廉大方同場 周志康撲碟成功被封「罅王之王」 (14:39)

無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》昨晚（26日）播出最終回，並以「秋季大旅行」為主題，除了主持林盛斌（Bob）及區永權外，還加入了嘉賓主持陳庭欣，嘉賓陣容則繼續鼎盛，有林秀怡、黃美棋、翟威廉、楊潮凱、何廣沛、周志康、羅毓儀、彭慧中、何泳芍、黃婉恩、陳婉衡及黃嘉雯。

最後一集由何廣沛及楊潮凱擔任隊長，由於楊潮凱過往在節目中戰績彪炳，故「分組」遊戲時，眾人爭相加入楊潮凱旗下，楊潮凱對所有支持及擁戴無限歡迎，但唯獨由節目首集已遭眾人「嫌棄」的林秀怡，將印有自己名字的名牌貼在其身上時，楊潮凱即謂：「我唔要呀！」將林秀怡的名牌拋進水中，並與何廣沛「講數」，指情願要「老鼠屎」翟威廉，何廣沛聞言反擊：「你有冇問過我，有冇理過我感受？」由於雙方爭持不下，最終要「校長」Bob出手主持公道，場面搞笑。

除了之前提及的「吹啤牌」是新環節外，考驗「眼明手快」的「撲飛碟」遊戲亦是全新項目，當中以擁有麒麟臂的周志康最為厲害，遭到何廣沛隊的黃婉恩及何泳芍夾擊的志康，無論是失了身位還是掉了下水，均能成功接中飛碟，贏到開巷的他更笑謂：「佢哋（黃婉恩及何泳芍）捉住我呀！我喺絕處逢生搵到一條罅。」Bob聞言即笑謂：「你係TVB新一代罅王。」最終他連續4次接到飛碟，獲製作組冠以「罅王之王」稱號，與連環接飛碟失敗的「老鼠屎之王」翟威廉相映成趣！

節目另一亮點是前緋聞男女陳庭欣（Toby）與翟威廉同場，節目所見，二人表現大方，Toby亦不避嫌取笑威廉。在「日落西山下」環節，區永權更斗膽拋出「Toby姐有乜優點？」這問題，笑指要看威廉能否扭轉「老鼠屎」劣勢。未知是否因有所忌諱，威廉只輕輕答了「為人冇乜嘢」，反而何廣沛與黃嘉雯乘勢搶焦點，前者回答「飛咗翟威廉」，後者緊接答「有Taste」，威廉聞言即反擊：「以前更好（指Taste）。」場面爆笑。

（即時娛樂）