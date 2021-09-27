林子博移居英國1個月未搵到屋住：原來唔係我諗咁簡單 (16:15)

林子博偕一對仔女已移居英國1個月，但原來3人仍住酒店，仔女亦未返學。（YouTube截圖/fb圖片）

50歲林子博上個月帶同16歲長女詠渝及12歲細仔卓楠秘密離港，到英國展開新生活。昨天子博開設YouTube channel「子博在英國」，並拍片講述目前居英近况。

子博表示雖然到了英國個多月，但原來他和一對仔女仍未找到居所，目前仍住酒店，子女亦未找到學校，「實不相瞞，嚟咗呢度一個月，小朋友仲未返學，我依家仲係住緊酒店，點解會咁呢？唉！原來唔係我諗咁簡單，開頭諗住首先搵酒店落腳先，我就揀咗嚟曼城，英國第二大城市，倫敦住唔起，唯有嚟曼城，嚟住酒店嘅同時，諗住搵啲租盤住吓，原來呢度業主唔係咁容易隨便租個單位畀你住，首先要睇你有冇工作證明，可能好多朋友之前聽過，願意交一年租金就會租到，但原來業主未必會咁做，我依家搵緊樓住。

最大問題好多嘢有關連性，例如你要搵學校，首先要有住址證明，但酒店並唔係住址證明，跟住我可以點做呢，你可以租Airbnb，但有啲人話民宿地址未必得，都係要有一份正式租約，你先可以攞住呢個地址，幫小朋友去搵呢一區學校，我依家冇呢個地址，所以小朋友未有得報學校，嚟緊幾日之後我就會轉Airbnb，因為最大問題唔係轉學校，住酒店最大問題係冇爐頭煮嘢食，除此之外係冇得洗衫，變咗成日喺出面食嘢，同埋我要儲埋啲衫攞去洗衣店洗，所以真係好煩。」

（即時娛樂）