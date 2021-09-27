黃劍文入隔離營呻慘 駱胤鳴婚後發福孕味濃 (18:18)

黃劍文有感近兩年發生好多事，且目睹朋友和朋友的家人離世，啟發他創作新歌《人間飄浮》。（鍾一虹攝）

黃劍文、駱胤鳴、安俊豪、雷有輝、龔柯允今天（27日）到九龍塘出席《第九屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）配對會及微電影製作啟動禮》。黃劍文提到早前因任職空中服務員的朋友感染新冠病毒，他被界定為緊密接觸者，需要入住竹篙灣隔離營14天，他狂呻隔離日子好慘，「收到消息要入營，我好緊張，驚入面接收網路差，趕忙去買電話卡，好多工作都要推遲。這段日子就當休息，但都擔心自己感染病菌，每日只能趁洗衫開一開門望外面環境，多謝經理人幫我運送食物，感恩沒有事，更珍惜自由空間」。他有感近兩年發生好多事，且目睹朋友和朋友的家人離世，啟發他創作新歌《人間飄浮》，希望帶出珍惜眼前人的信息。

駱胤鳴婚後發福，惹來懷孕揣測，她笑說：「個個朋友都以為我懷孕，我是有咗…個肚腩！結婚9個月，我和老公一齊肥了10磅，可能經常煮飯，但暫時沒想過減肥。」她笑言媽媽恨抱孫，經常借煲湯水催她生仔，反而奶奶好開明，任由她和老公決定，「這個時勢不敢生，我和老公都似細路，不懂教，又驚生着『頂心杉』，或者考慮將來領養」。

同場的安俊豪計劃明年舉行處男個唱，並找偶像吳浩康任嘉賓，更提早一年作邀請，以表誠意。

（即時娛樂）