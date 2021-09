next

滾石樂隊(Rolling Stones)昨日在美國密蘇里州聖路易斯為北美巡迴演唱會掀開序幕,在隊中近60年的創始成員及鼓手Charlie Watts上月逝世,享年80歲。滾石樂隊繼上周在麻省的私人演唱會悼念對方後,昨日在巡唱首場,開首時舞台屏幕已播出Charlie Watts的照片;唱完第2首歌《It's Only Rock'N'Roll (But I Like It)》後,主音米積加(Mick Jagger)與隊友Keith Richards和Ronnie Wood來到台前,感激粉絲的支持及對Charlie Watts的愛。米積加表示看到Charlie的照片很激動,「這是我們首次沒有他(Charlie Watts)的巡唱;我們很想念他,不管台上還是台下」;之後再把歌曲《Tumbling Dice》獻給Charlie Watts。

(即時娛樂)