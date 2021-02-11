追星追到去英國 逾200「神徒」圍住盧瀚霆人型紙板狂影 (19:55)

MIRROR的12位成員人氣銳不可擋，他們的粉絲更追星追到去外國！繼陳卓賢粉絲「Hellosss」在英國為偶像應援、呂爵安的一班美國粉絲「爵屎」，在美國準備大型流動屏幕車應援，連環播放《小諧星》、《E先生連環不幸事件》、《IGNITED》MV；「教主」盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲「神徒」亦不遑多讓，有網民在facebook專頁貼相，相中見到大批「神徒」在英國大笨鐘前，圍住Anson Lo的人型紙板狂影，該網民表示老婆追教主追到去英國：「一心諗住去咗英國唔使再同『前妻』去天星碼頭打卡影Anson Lo，點不知噚日都係要去大笨鐘前面影咗成粒鐘。#二百幾人圍住個紙板影影影 #點解英國都有咁多神徒。」

Anson Lo在Instagram貼了「#MegahitChallenge」，並問大家：「問題嚟啦：你哋識跳未呢？識跳就post岀嚟tag我啦！再Hashtag #MegahitChallenge，我會㩒入哩個Hashtag欣賞大家嘅作品～期待大家同我一齊完成。」至於新歌在YouTube上架4天，已破160萬View，成績理想。

（即時娛樂）