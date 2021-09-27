梁祖堯孖湯駿業走勻全港蒐集資料 經典廣告歌勾起回憶 (20:38)

由梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧主演的《回憶的香港》音樂劇場，將於10月6日起假九展Star Hall舉行一連7場演出，劇中除了有無數勾起昔日回憶的小片段外，4位演員在這次演出，加入疫情內容，湯駿業說：「呢年幾疫情下，香港人生活唔同咗，香港由開埠到依家亦經歷過唔同疫情，香港人係點經歷、點撐過去，又學到乜嘢智慧畀下一代，我哋好想擺落今次演出，所以我哋跟本地深度遊團體『活現香港』行咗今次疫情Tour。」

在疫情Tour中，令眾人最深刻是中國人落葉歸根觀念。邵美君參觀東華義莊後表示：「義莊一直只係喺電影電視接觸，第一次親身感受，係香港獨有，義莊就好似一個中轉站，令國外過身嘅華人遺體，可以喺義莊等家人認領，最終可以返鄉下安葬，好犀利。」

梁祖堯對上環百姓廟特別有感覺，他說：「當時好多單身華人嚟香港工作，從事低層同埋高危行業，所以唔少華人客死異鄉。百姓廟就係用嚟安放異鄉人嘅遺體同神主牌，同時為一啲來港後，無處容身嘅人提供食宿，百姓廟不但對在生還是已故都好關顧，係好值得現代人學習，令我好深刻。」

疫情Tour外，梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧先後也多次跟「活現香港」走訪社區，了解香港歷史、民生，無數升斗市民的小故事到膾炙人口的香港流行文化，當中有關黄霑生平的Tour，亦令他們印象深刻，所以為加强對《回憶的香港》內容的共鳴，湯駿業透露《回憶的香港》演出時，會用上Live Band ，以穿插一些流行廣東歌外，還會演繹一些廣告歌，「曾幾何時香港人總會電視撈飯，急急腳返屋企追睇電視劇大結局，當中一Part會有耳熟能詳嘅廣告歌，你無刻意去背但一定跟住識唱，絕對係勾起大家嘅經典回憶。」

（即時娛樂）