《紅天機》安孝燮演失明人士壓力大 金裕貞被讚「天生古裝美人」 (20:05)

Viu Original原創韓劇《紅天機》的演員金裕貞和安孝燮，日前越洋接受「黃Viu煲劇平台」訪問，分享拍攝該劇點滴。

該劇是安孝燮首部擔正演出的史劇，他坦言「河藍」一角極具挑戰：「河藍是一個內心感情豐富的人物，他會冷靜地表達，但是沒有很大的情緒起伏，對於要怎樣把台詞演繹得更好，感到很苦惱。」

劇中河藍雖然失明，卻可以讀懂星座，安孝燮透露拍攝期間遇到不少困難：「演戲時要把看到的扮作看不到，是一件很困難的事情；平日和別人談話時，跟他們對視更易帶出情感，但劇中的我不能和演員們對視，也讓我苦惱。」

談到和金裕貞首度合作，安孝燮讚不絕口：「早前在聊作品時，已經知道會合作，很高興可以透過《紅天機》和金裕貞見面，在拍攝現場也溝通了很多，大家配合得不錯。」

金裕貞笑言劇中演員性格好、易相處，格外享受拍攝過程；平日熱愛畫畫的她，也藉著這次機會，深入了解韓國繪畫及東洋畫的故事，寓工作於娛樂。

另外，近日金裕貞接受時尚雜誌訪問，提到被觀眾大讚是「天生古裝美人」，她謙虛表示全靠化妝，又自爆扮演「紅天機」的美妝重點：「因為是古裝劇，所以在妝容部分盡量從簡，重點會放在底妝和唇妝上，因此選擇了與唇色最為接近的唇膏，其實我也喜歡這種不顯眼的顏色。」

（即時娛樂）