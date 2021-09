因旅遊節目《3日2夜》而成為宅男女神的陳詩欣(Eunice),宣布下月底跟圈外男友陳爾正(Joshua)結婚。今天(27日)她向朋友及傳媒派喜餅分享喜悅,準新娘又在社交平台上載婚照及印有兩人英文名第一個字母「EJ」的喜帖,並以英文寫道:「We are getting married!As we celebrate the next chapter of our lives, we cannot wait to share our joy and happiness with you. Thank you for your lovely wishes and kind blessings!(我們要結婚了!當我們慶祝人生新一頁時,我們迫不及待地想與大家分享喜悅和幸福。感謝各位的美好祝願和親切的祝福!」

