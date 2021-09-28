柳應廷受氣管敏感影響唱得吃力 林家謙無意做跳唱歌手 (12:43)

姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙及Tyson Yoshi，昨晚（27日）舉行《拉闊音樂會風火雷電》。Jer受氣管敏感影響，他坦言只有7成狀態，唱得有點吃力，開騷前也很擔心，奈何本身氣管比較差，每逢轉天氣就會惡化；相反，姜濤狀態甚佳，他笑說可能有兩位媽咪姜媽和戲中母親毛舜筠到場支持，最開心是MIRROR一班隊友來看，還說Anson Kong（江𤒹生）首歌很難背。

另外，林家謙罕有跳舞，他謙稱跳「鈣質舞」而已，事前練了個多月，但無意向跳唱歌手方向發展，他說：「不好了，別人Megahit，我是Megamiss！」姜濤也讚他跳得勁。問到可想舉行Part 2？4子表示隨緣，Tyson Yoshi笑說騷後最想吃漢堡包慶功，因3個月沒有吃；姜濤即代言人上身，叫對方光顧他代言的快餐店，場面搞笑。

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（即時娛樂）