盧瀚霆佩服「拉闊四子」演出 阮小儀孖呂爵安集郵 (13:38)

阮小儀昨晚有小小的驚喜，她跟Edan成功集郵；盧瀚霆則激讚拉闊四子姜濤﹑Jer﹑林家謙和Tyson Yoshi演出。（Ig圖片/鍾偉茵攝）

姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙及Tyson Yoshi，昨晚（27日）於亞博舉行《拉闊音樂會風火雷電》，吸引不少圈中人捧場，包括毛舜筠﹑MIRROR成員﹑森美和阮小儀等，盧瀚霆（Anson Lo）在Instagram限時動態留言激讚：「看著你們在台上表演，四位全程都在發光，有熱血和感動的moments，謝謝你們讓我們享受了精彩的一晚，真的十分佩服﹗Good showed and respect﹗」Anson Lo還表示特別為姜濤和Jer感到驕傲。

呂爵安（Edan）亦在Ig限時動態貼了大合照，並大讚Good show及超好看，不過大合照中不見陳卓賢（Ian）身影；另外，身為Edan「正印」的小儀，昨晚亦有小小的驚喜，她跟Edan自拍合照，Edan留言："yeah!" 此外，森美和小儀跟兩位同事扮「早霸王 瘋．夥．騾．殿」，十分搞笑。

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（即時娛樂）