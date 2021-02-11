偕張國強細談《430穿梭機》青葱歲月 譚玉瑛感觸籲珍惜眼前人 (14:28)

由資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，將於10月3日晚首播，節目將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近况，並還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物；另外，製作組花了不少心思，炮製了類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享他們珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近况，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。

除了已長大了的「小朋友」，當年兒童節目亦孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，眾人現時各有各忙，但據知當中有人將以「特別方式」現身，為昔日戰友打氣兼跟觀眾見面。經典兒童節目《430穿梭機》眾主持日前聚首，為首集《童》錄影，為加深回憶的味道，製作組找專人為當年《430》兩位「機長」譚玉瑛及張國強，度身訂做戰衣；另外，節目組還準備了當年兒童節目中珍貴片段與觀眾分享，譚玉瑛姐姐的昔日珍貴水著Look亦包含在內。

根據製作組發布的昔日珍貴照片，接近40年前的兩位機長青春無敵，譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。還原當年靚靚「機長」Look的元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的機長戰衣時，也不禁十分感觸，她指回憶彷如飛回1982年，並謂《430》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚說：「依家要齊人再見番，真係難上更難，所以要珍惜眼前人。」

（即時娛樂）