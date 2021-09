陳冠希(Edison)和模特兒秦舒培育有女兒Alaia,Alaia已經4歲,一家三口幸福美滿,Edison不時在社交網曬家庭照。今日Edison在Instagram貼了只有他和秦舒培的合照,未見女兒同行,相中的秦舒培身形稍為發福,加上Edison左手攬住她,右手則輕撫她的肚,Edison的留言似有所暗示:"HE AND SHE / SHE AND HE ",有網民留言問秦舒培是否懷第二胎。

(即時娛樂)