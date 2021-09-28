王丹妮出席梅艷芳紀念展覽啟動儀式 讚梅姐女中豪傑夠義氣 (17:18)

王丹妮和廖子妤在電影《梅艷芳》中，分別飾演梅艷芳（梅姐）及其姐姐梅愛芳，兩人今天（28日）到尖沙嘴出席梅艷芳紀念展覽啟動儀式。王丹妮表示很榮幸能出席此活動，當中所展出的3件梅姐生前戰衣，她在電影中都穿着過，亦感謝梅姐粉絲借出舊唱片、舊相片等珍藏展覽。

王丹妮表示為演好梅姐這個角色，拍攝前與團隊做了很多資料蒐集，不停翻看梅姐演出的電視劇、電影及聽梅姐的歌，她還花了半年時間去學唱歌和跳舞，她說：「每日起碼花6小時上堂，有時覺得自己跳舞不夠好，又額外再去上多兩小時跳舞班。（最欣賞梅姐什麼？）性格，梅姐是女中豪傑，很有義氣，當她想做好一件事，一定會堅持和盡全力做好為止，到後來又回饋社會，做很多公益事務，對社會和身邊人愛的表現，值得後輩學習。」

談到她獲關錦鵬大讚演得神似，王丹妮虛心受教和繼續努力，感恩戲中同輩和前輩對她很好，她與廖子妤演出真感情，很多場喊戲也忍不住落淚，戲內戲外成為好朋友。問到老公羅孝勇看過電影沒有？王丹妮笑說：「當然未，連我都未看，到時首映他就能看到。」

廖子妤表示梅愛芳留下的參考資料相對比較少，反而讓她多了揣摩空間，以及更大自由度發揮。她稱現實中都是有位很叻的妹妹，可將自身經歷和感受投放戲內。

（即時娛樂）