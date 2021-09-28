薛家燕稱跟貂蟬有緣 呂良偉返港狂吃不肥反瘦 黎瑞恩拒粉墨登場演粵劇 (19:14)

由資深傳媒人彭美施擔任出品人，粵劇界新貴王志良與林穎施演出的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，將於12月12日、明年2月26日及27日假西九文化區戲曲中心大劇院共演出3場。今天（28日）舉行記者會，羅家英、呂良偉（阿呂）、薛家燕、阮兆輝、黎燕珊、謝寧、黎瑞恩（小恩子）、黎諾懿等現身捧場。

家燕姐在台上指自己與貂蟬很有緣，她8歲開始學粵劇，第一齣學習的劇目便是《貂蟬》，演出時向月敬酒，雖然手震震，但台下仍熱烈鼓掌。

阿呂透露已有年半沒返港，這段時間在內地拍了6、7部電影，本來要繼續開工，但太太楊小娟掛念香港的家、愛犬和朋友，所以才返港，他說：「返港1個月，每天跟朋友飯敘，和關之琳也吃了4、5餐。（有否吃肥了？）沒有，反而瘦了5磅，因在內地工作亂吃東西，回來控制飲食兼做運動。」

黎諾懿表示其母愛看粵劇，小時候屋邨會有人演神功戲，他會陪媽媽去看，曾看過家英哥和阿姐（汪明荃）演出。小恩子也愛看粵劇，唱可以，但不敢粉墨登場，因為粵劇有很多做手和台詞，擔心記得一樣，不記得另一樣。她表示完成手頭上的工作，就跟子女去泰國旅行，她說：「女兒將升大學，這段時間得閒，去個幾兩個月玩返夠本，之前拖篋上郵輪已很開心。」

（即時娛樂）