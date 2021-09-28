有心延續《怒火》系列 謝霆鋒不排除加入動作導演行列 (21:27)

由已故導演陳木勝執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及主演，謝霆鋒領銜主演的電影《怒火》，香港與內地同樣叫好叫座，香港累積票房突破2600萬元，內地累積票房則突破13.2億人民幣，正式榮登全國港片票房冠軍。

身在北京的謝霆鋒，接受視像連線訪問。對於《怒火》榮登全國港片票房冠軍，他表示相當欣喜，並開心地說：「我想，因為很久沒有這種帶有濃厚香港味道、拳拳到肉的動作電影上映吧！我拍電影的初心，也是因為很喜歡看香港動作電影，曾幾何時，香港電影可以走到全世界，正因為『動作』兩個字；近10年來對『動作片』的定義，都是一些充滿電腦特技效果、科幻動漫式的電影，觀眾已好久沒有看到兩個人單打獨鬥的震撼場面，致令《怒火》廣受歡迎。」他亦感謝陳木勝導演、老闆楊受成及英皇電影，「首先要多謝陳木勝導演，他真的花了太多心思，我在19歲時與他合作《特警新人類》，之後陸續拍了多部電影，他教了我很多東西，喜歡看電影的人，極少數沒有看過陳木勝導演的作品，他對香港動作電影的貢獻實在太多；當然亦要多謝楊受成老闆與英皇電影，他們對電影的誠意及不離不棄，是有目共睹的。」

霆鋒在片中飾演邱剛傲，其演技獲讚賞，問到有否考慮開拍「阿傲前傳」，讓《怒火》系列得以延續下去？霆鋒表示：「我們有很多想法，但是怎麼說呢……陳木勝導演已不在了，拍《怒火》時，我跟自己說過，希望可以和這個導演繼續行下去，再拍更多部香港動作電影，但現在他走了，我其實有點不知所措，因為我們累積的經驗太多了，尤其是拍動作片，我喜歡挑戰比較危險的場面，不是個個導演都可以一拍即合，信任到一起去拼搏一些危險鏡頭……我絕對有心將《怒火》這個系列延續下去，究竟是和誰人延續，以及怎樣延續，暫時我有一點迷失！」

霆鋒說過，希望將香港動作電影繼續承傳下去，除了當演員，會否有意進軍導演或動作導演的行列？他稱：「導演方面，現在還不是時候，或許等年紀再大些吧！我一向拍動作鏡頭，都會加很多自己意見，今次《怒火》都是，如果真正掛上『動作導演』的頭銜，就要和導演好好溝通，我不排除這個可能性。」

（即時娛樂）