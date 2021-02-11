亞視薛影儀為黑幫頭目壽宴推蛋糕 ATV發言人：只是路過餐廳門外 (23:00)

今屆亞姐面試落選者薛影儀（阿儀）成話題人物，在剛過去的亞姐決賽獲大會表揚，頒發「最佳努力大獎」，搶了三甲的風頭。今日網上流傳片段，阿儀在元朗一食店內推蛋糕賀壽，據了解是黑幫和勝和頭目「左口」擺大壽的場合。現場人士見阿儀好興奮，有人大叫：「阿儀呀！口哥，惜啖先！」並且大笑，阿儀則推着蛋糕，站着沒有反應，後來才跟在場人士揮手打招呼。

警方發言人表示，新界北總區反三合會行動組今天（28日）凌晨展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查元朗西菁街10號一食肆。行動中，人員發現13名男顧客及5名女顧客，年齡介乎25至40歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制為疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

據了解阿儀已離開現場，沒有被票控。亞視（ATV）發言人表示，就有關新聞報道提及的活動，旗下藝人薛影儀僅為路過餐廳門外，獲支持者邀請拍攝合照，並未參與有關的活動。原本阿儀明天（29日）出席一個網上化妝節目錄影，大會突然取消，未知是否跟她到元朗賀壽事件有關。

（即時娛樂）