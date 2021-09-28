為新編粵劇擔任藝術指導 羅家英讚王志良林穎施有潛質 (23:20)

由資深傳媒人彭美施擔任出品人，粵劇界新貴王志良與林穎施演出的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》，將於12月12日、明年2月26日及27日假西九文化區戲曲中心大劇院共演出3場。今天（28日）舉行記者會，羅家英以藝術指導身分出席，他的太太汪明荃則為劇目題字。家英哥表示：「我身為藝術指導，但不知怎樣指導，因今次是新編粵劇，但很多東西仍然要按傳統排練，不能太過花巧，我們不是電影話劇。」他又透露因疫情關係，未能返內地拍戲，今年會留港。

獲家英哥讚有潛質的王志良與林穎施，被問到家英哥對他們是否要求很高？王志良說：「我們的基本功唱做都不錯，很易教，不過有些傳統東西要再熟習，古老粵劇全套很複雜 ，但今次是新編 ，不可以太過傳統，獻美那場用了京劇，引誘的感覺較強烈，跟原本廣東粵劇完全不同。（林穎施做到嗎？） 當然做到，她一雙眼很會電人。」他又透露劇中第一場戲就是武打功架，故之前去了杭州跟師傅學習，返港後再接受家英哥指導。至於林穎施則表示已跟12位舞蹈藝員綵排。

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（即時娛樂）